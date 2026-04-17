普段は、温泉の湯気が迎えてくれる松本市の浅間温泉ですが、17日からおいしそうな湯気が立ちのぼっています。県内の人気ラーメン店が集結です。佐久市に伝わる安養寺みそを使ったみそラーメンに、背油と煮干しのうまみがマッチした中華そば。松本市の浅間温泉で17日から始まったラーメンのイベントです。地元の旅館協同組合などでつくる実行委員会が地域活性化につなげようと企画したもので、今回で5回目です。