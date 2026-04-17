〇ＴＭＨ [東証Ｇ] 7億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は1630円で、全額をシンプレクス・キャピタル・PIPEs 投資事業有限責任組合１号に割り当てる。 [2026年4月17日] 株探ニュース