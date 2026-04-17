歌手の石川さゆりが17日にInstagramを更新し、業界の“センパイ”歌手と久々に再会したことを報告。2ショットでファンを喜ばせている。【写真】石川さゆり、イケメン先輩歌手と2ショット投稿の中で石川は「久しぶりに野口五郎さんとご一緒しました。 わぁ〜なつかし 嬉しいです」と野口五郎と腕を組んで笑顔を見せる2ショットを公開。「高校生の時1年生の石川 3年生の野口五郎さん、郷ひろみさん 佐藤くんと原武くんです」「う