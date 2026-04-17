“奇跡の60代”石川さゆり、“うれしきセンパイ”歌手と久々再会に歓喜
歌手の石川さゆりが17日にInstagramを更新し、業界の“センパイ”歌手と久々に再会したことを報告。2ショットでファンを喜ばせている。
【写真】石川さゆり、イケメン先輩歌手と2ショット
投稿の中で石川は「久しぶりに野口五郎さんとご一緒しました。 わぁ〜なつかし 嬉しいです」と野口五郎と腕を組んで笑顔を見せる2ショットを公開。「高校生の時1年生の石川 3年生の野口五郎さん、郷ひろみさん 佐藤くんと原武くんです」「うれしきセンパイです！」と間柄を明かしている。
共演したのは故・吉岡治さんの17回忌として特集を予定する5月17日放送のNHKBS『新•BS日本のうた』でのこと。「日本人の喜びも辛さも、嘆き、ため息...吉岡治さんの歌には『そうだよね...わかるなぁ..』のみんなの声が聞こえる
ようです」「今の世の中に、どんな言葉を紡いでくださったのでしょう..と思います」と、故人に思いをはせている。
コメント欄には「この頃はアイドル全盛期でしたね。二人共演歌を歌って良かった」「石川さゆりさん＆野口五郎さんの日本の音楽界に燦然と輝く笑顔に溢れた超最高の2Shot」旧知の良き先輩がおられて楽しい時間でしたね」といった声が寄せられている。
◼︎石川さゆり（いしかわ さゆり）
1958年1月30日生まれ。熊本県出身。1972年、スカウトを経て1972年に芸能界入り。ドラマ『光る海』（フジテレビ系）に出演。翌年リリースのシングル『かくれんぼ』で歌手デビューを果たした。1977年、シングル『津軽海峡・冬景色』が大ヒット。以降『能登半島』、『波止場しぐれ』、『天城越え』など数多くのヒット曲を輩出。2025年3月には両A面シングル『弥栄ヤッサイ／棉の花』をリリースしている。
引用：「石川さゆり」Instagram（@sayuri_ishikawa_official）
【写真】石川さゆり、イケメン先輩歌手と2ショット
投稿の中で石川は「久しぶりに野口五郎さんとご一緒しました。 わぁ〜なつかし 嬉しいです」と野口五郎と腕を組んで笑顔を見せる2ショットを公開。「高校生の時1年生の石川 3年生の野口五郎さん、郷ひろみさん 佐藤くんと原武くんです」「うれしきセンパイです！」と間柄を明かしている。
ようです」「今の世の中に、どんな言葉を紡いでくださったのでしょう..と思います」と、故人に思いをはせている。
コメント欄には「この頃はアイドル全盛期でしたね。二人共演歌を歌って良かった」「石川さゆりさん＆野口五郎さんの日本の音楽界に燦然と輝く笑顔に溢れた超最高の2Shot」旧知の良き先輩がおられて楽しい時間でしたね」といった声が寄せられている。
◼︎石川さゆり（いしかわ さゆり）
1958年1月30日生まれ。熊本県出身。1972年、スカウトを経て1972年に芸能界入り。ドラマ『光る海』（フジテレビ系）に出演。翌年リリースのシングル『かくれんぼ』で歌手デビューを果たした。1977年、シングル『津軽海峡・冬景色』が大ヒット。以降『能登半島』、『波止場しぐれ』、『天城越え』など数多くのヒット曲を輩出。2025年3月には両A面シングル『弥栄ヤッサイ／棉の花』をリリースしている。
引用：「石川さゆり」Instagram（@sayuri_ishikawa_official）