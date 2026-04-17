中東情勢の深刻な影響を受けるのが、塗装業界です。福岡県筑後市の水田天満宮に17日、九州エリアの塗装会社およそ30社が集まりました。地域貢献の一環として、ボランティアで境内の塗り直し作業を行いました。 使用している塗料は去年のうちに仕入れていたもので、中東情勢の影響は受けていません。ただ、本業で日々使用する塗料などは品薄状態が続いているといいます。■トラスト美装・中村龍二 社長「油性の材料やシンナ