圧巻のピッチングでメッツを退けた大谷。今季はまさに異次元の成績を残しそうだ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は今季、開幕から打者と先発投手の役割を担い、投打同時でのレギュラー出場を続けている。いずれも期待通りの活躍を見せており、特に投手では3登板で18イニングを投げ、2勝0敗、自責点1と圧巻のパフォーマンスを披露。ドジャース移籍後初となる“リアル二刀流”でのシーズンフル稼働に向け、好スタートを切った