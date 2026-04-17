BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク＝28）のソロデビュー曲「Seven」が、Spotifyメインチャート「デーリートップソンググローバル」で1000日間ランクインする大記録を樹立した。韓国メディアのスターニュースは17日「アジアの歌手の楽曲としては初めて、そして唯一の成果である」と報じた。また「海外音楽専門メディア『Pop Core』によると、ジョングクの『Seven』は、同チャートに1000日連続でとどまり、超強力なグローバルメガヒ