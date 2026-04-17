開校式の様子 下津井学園(倉敷市下津井吹上) 岡山県倉敷市の下津井地区にあった2つの小学校と1つの中学校が統合してできた倉敷市初の義務教育学校で開校式が行われました。 瀬戸大橋のすぐ近く、倉敷市下津井吹上に4月1日に開校した義務教育学校、「下津井学園」です。 下津井東小学校、下津井西小学校、下津井中学校が統合してできたもので、下津井中学校の校舎を活用しています。開校式には、児童生徒約130人や