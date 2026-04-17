B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が、開催中の「サーティワン フレーバー総選挙2026」の中間発表（4月14日時点）を行い、「ラブポーションサーティワン」が総合ランキング暫定1位になっていると発表しました。同フレーバーは、2024年、2025年も1位を獲得しており、3連覇へと向かっています。【えー！】意外なフレーバーが1〜10位にランクインしてる？総合・期間限定・組み合わせ…各ランキングの結果を見る！