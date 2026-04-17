B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が、開催中の「サーティワン フレーバー総選挙2026」の中間発表（4月14日時点）を行い、「ラブポーションサーティワン」が総合ランキング暫定1位になっていると発表しました。同フレーバーは、2024年、2025年も1位を獲得しており、3連覇へと向かっています。

【えー！】意外なフレーバーが1〜10位にランクインしてる？ 総合・期間限定・組み合わせ…各ランキングの結果を見る！

暫定2位は期間限定フレーバーの「コットンキャンディ」、暫定3位は同じく期間限定の「バーガンディチェリー」、暫定4位は定番フレーバーの「ストロベリーチーズケーキ」となっています。

サーティワン フレーバー総選挙は、ユーザーの投票で1400種類のオリジナルフレーバーの中から1位を決めるイベント。今年は定番18種、期間限定82種の人気フレーバー計100種がエントリーし、「総合1位」「期間限定フレーバーTOP3」を決定。さらに、2つのフレーバーが選べる同チェーンの「ダブル」にちなみ、「ダブル」の好きな組み合わせを決める「ダブル総選挙」が初開催。

今回は、3つの公約が約束されており、1つ目は総合1位のフレーバーが「オリジナルキラキラキーホルダー化」され、1位のフレーバーに投票した人の中から抽選で31人に当たります。2つ目は期間限定フレーバーの上位3位が「2027年に復刻販売」。そして、3つ目は「ダブル総選挙」で、1位の組み合わせを投票した人の中から抽選で31人に、1位の組み合わせがデザインされた「オリジナル サーティワンeGiftカード1000円分」がプレゼントされます。

復刻販売をかけた期間限定フレーバーランキングでは、暫定1位がコットンキャンディ、暫定2位がバーガンディチェリーと続き、「サーティワン オールスターズ」が前回の9位から躍進し、暫定3位にランクインしました。前回、前々回の総選挙では、1位がバーガンディチェリー、2位がコットンキャンディという結果だったため、「コットンキャンディ」が1位を獲得するか、注目してほしいということです。

初開催のダブルの組み合わせランキングでは、上位5位全てに「ポッピングシャワー」が入っているという結果に。暫定1位は「ポッピングシャワー×ラブポーションサーティワン」という“王道コンビ”になっているということです。

投票期間は4月30日まで。結果は、「アイスクリームの日」である5月9日に特設サイトで発表されます。投票は期間中毎日1回可能。投票すると、抽選で「サーティワン貸し切り食べ放題イベント」などが当たります。