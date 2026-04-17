記事ポイント 一般社団法人遺伝性血管性浮腫診断コンソーシアムが全国48施設でHAE DAYライトアップを実施します。オンラインライトアップが応援回答数に応じて明るくなる参加型企画として開催されます。遺伝性血管性浮腫に悩む人がセルフチェックや公式情報にアクセスできます。 遺伝性血管性浮腫診断コンソーシアムが、5月16日のHAE DAYに合わせて全国48施設でライトアップを実施します。ライトアップはHAE