元ＢｉＳＨのモモコグミカンパニーが１７日、東京・虎ノ門ヒルズ内にあるＴＯＫＹＯＮＯＤＥＧＡＬＬＥＲＹで開催される「ＴＯＫＹＯＲＯＯＭＳ展〜４０の部屋、４０通りの生き方〜」（１８日から５月１７日まで）の内覧会に出席した。同展覧会は多種多様なクリエイターや企業４０組が、それぞれの価値観の元で「６畳一間」を表現している。小説家としても活動中のモモコグミカンパニーは初の長編「御伽（おとぎ）の国の