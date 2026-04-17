今週（4月10日～4月16日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：米・イラン協議決裂後も停戦維持期待が支え ビットコインは、米・イラン協議が決裂した後いったん売りに押されたが、その後は停戦維持と再協議への期待が広がる中、米国株の史上最高値更新を追い風に切り返し、BTC=75,000ドル（約1,192万円）を突破した。 4月10日発表の3月米消費者物価指数（CPI）は高い伸びとなったものの、おおむね想定内の内容と受