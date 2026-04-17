エンスカイは、 20日午前10時より『ちいかわ郵便局グッズ』を「郵便局のネットショップ」にて受注販売開始する。【写真】全8種の「切手+ポストカードセット」ラインナップは大きく分けて4種類で、「切手+ポストカードセット」「日付印」「スタンプ台」「切手型バッジ」を展開する。