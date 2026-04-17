福岡県警の青野南美巡査長（25）が、柔道の全国大会で2年ぶり、2回目の優勝を果たしました。福岡県警教養課・柔道特別訓練員の青野巡査長は17日午前、福岡県警の住友一仁本部長から表彰されました。 青野巡査長は福岡大学を卒業後、2023年に福岡県警に採用されました。各階級のトップ選手が集うトーナメント大会、全日本選抜柔道体重別選手権で2024年に優勝し、2025年は3位でした。4月5日に福岡市で開かれたことしの大