中国が独自開発した軽舟試験宇宙船は先ごろ、無事に打ち上げられ軌道に乗り、高さ600キロの軌道上で長期にわたる実験を進めています。この試験宇宙船には、深セン理工大学が開発・設計した未来の宇宙病院の軌道上実験装置が搭載され、日光浴でビタミンDを補給する光線療法器や傷の治癒を促進するプラズマ治療器などが含まれており、いずれも未来の宇宙病院の最先端医療プロジェクトとなる予定です。未来の宇宙病院は、星間航行や宇