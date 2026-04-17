お笑い芸人の出川哲朗（62）が16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。共演者からツッコまれる場面があった。同番組で「俺、高速道路のアレを付けてなかったのよ、ETC」と打ち明けた出川。「そういうのに縛られるのが嫌だから」と現金支払いで通していたが、ETC専用料金所拡大の流れに逆らえず「ついに年末に付けて」と明かした。しかし「いざ付けたら、便利だねぇ〜！」と感動。大笑いした共演者ら