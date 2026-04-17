2種類のサイズが用意されたスタイリッシュな商用車海外市場には、国内には導入されていないものの、魅力的な装備や外観を持つ日本メーカーによる車両が多数存在しています。ここではトヨタのスペイン法人が展開する商用車ブランド「トヨタ・プロフェッショナル」がラインナップする「プロエースシティバン」について紹介します。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“両側スライドドア”バン」です！（30枚以上）このプロ