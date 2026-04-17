株式会社スイッチサイエンスは、Booster Robotics Technology Co., Ltdの製品取扱を2026年4月16日より開始する。「Booster K1 Pro」は、身長95cm、重量19.5kgの小型軽量ロボットであり、付属のスーツケースで持ち運びが可能だ。200 TOPSのAI性能（NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB）と22の自由度を備え、優れた耐衝撃性も兼ね備えている。■ハードウェアがオープンソース化「Booster K1 Pro」は、ハードウェアがオープンソース化されて