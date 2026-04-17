Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに、子会社ナウキャストがＡＩエージェント統制基盤「ＭＣＰａｓｓ（エムシーパス）」β版を開発したと発表しており、好材料視されている。 「ＭＣＰａｓｓ」は、ＡＩエージェントが業務システムにアクセスする際の認証・権限を一元管理し、すべての操作を監査証跡として自動記録する統制基盤。ＡＩエージェントの