ライカノクティビットコンパクト10×25（ブラックラバー） ライカカメラ社は、双眼鏡「ライカノクティビット」に新しい「コンパクト」シリーズを追加。単眼鏡「ライカモノビット8×25」とともに、5月に発売する。 「ノクティビット」は、同社のスポーツオプティクス製品のなかでも特にプレミアムな製品に付けられる名称。新たに登場したコンパクトシリーズは、デザインを全面的に刷新。手のひらサ