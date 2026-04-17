ライカノクティビットコンパクト10×25（ブラックラバー）

ライカカメラ社は、双眼鏡「ライカノクティビット」に新しい「コンパクト」シリーズを追加。単眼鏡「ライカモノビット8×25」とともに、5月に発売する。

「ノクティビット」は、同社のスポーツオプティクス製品のなかでも特にプレミアムな製品に付けられる名称。新たに登場したコンパクトシリーズは、デザインを全面的に刷新。手のひらサイズでありながら、フルサイズの双眼鏡と比べても遜色のない優れた性能と広い視界を実現したという。

ライカノクティビットコンパクト8×25

倍率8倍の双眼鏡。遠くの対象物のディテールまで、安定した視野でシャープかつ高コントラストに観察できるというモデル。

外装には、同社のカメラ製品と同じ上質な素材を用いた「ブラックレザー」と、厳しい環境下でも高い耐久性とグリップ性を発揮する「ブラックラバー」の2種類をラインナップする。

ライカノクティビットコンパクト8×25（ブラックレザー）

ライカノクティビットコンパクト8×25（ブラックレザー）

ライカノクティビットコンパクト8×25（ブラックレザー）

ライカノクティビットコンパクト8×25（ブラックレザー）

ライカノクティビットコンパクト8×25（ブラックラバー）

ライカノクティビットコンパクト8×25（ブラックラバー）

ライカノクティビットコンパクト8×25（ブラックラバー）

ライカノクティビットコンパクト10×25

倍率：8倍 対物レンズ有効径：25mm 防水性能：水深5m相当 外形寸法：110×112×40mm 重量：約354g（ブラックレザー）、約374g（ブラックラバー） 直販価格：19万2,500円（ブラックレザー）、16万5,000円（ブラックラバー）

倍率10倍の双眼鏡。8倍モデルよりもさらに遠くの対象物や、より小さな対象物の観察に適している。

こちらも、外装は「ブラックレザー」と「ブラックラバー」の2種類から選択可能。

ライカノクティビットコンパクト10×25（ブラックラバー）

ライカノクティビットコンパクト10×25（ブラックラバー）

ライカモノビット8×25

倍率：10倍 対物レンズ有効径：25mm 最短合焦距離：約2m 防水性能：水深5m相当 外形寸法：110×112×40mm 重量：約359g（ブラックレザー）、約379g（ブラックラバー） 直販価格：19万2,500円（ブラックレザー）、16万5,000円（ブラックラバー）

倍率8倍の軽量・コンパクトな単眼鏡。シャツのポケットやハンドバッグなどにもすっきりと収納でき、日常からアウトドア、観劇まで幅広く持ち歩けるとしている。外装はブラックレザーを採用。

最短で25～30cmの距離から対象物を観察できる「クローズアップレンズ」が付属し、足元の昆虫や花、時刻表などのディテールを確認する際にも活用できる。

ライカモノビット8×25

倍率：8倍 対物レンズ有効径：25mm 防水性能：水深5m相当 最短合焦距離：約2m 外形寸法：33×112×33mm 重量：約152g 直販価格：11万円