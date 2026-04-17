4月25日と26日にCITY CIRCUIT TOKYO BAY（東京都江東区）で開催される、NBAの世界観を体験できるイベント『NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime』の開催を間近に控え、徐々にコンテンツの内容が明らかになってきた。 このイベントは、これまでに元NBAプレーヤーのクリス・ボッシュ（マイアミ・ヒートなど）の来日や、八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズvsヒューストン・ロケッ