日本初開催の『NBA HOUSE Japan 2026』にNBA公式タイムキーパーTISSOTが参加

4月25日と26日にCITY CIRCUIT TOKYO BAY（東京都江東区）で開催される、NBAの世界観を体験できるイベント『NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime』の開催を間近に控え、徐々にコンテンツの内容が明らかになってきた。

このイベントは、これまでに元NBAプレーヤーのクリス・ボッシュ（マイアミ・ヒートなど）の来日や、八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズvsヒューストン・ロケッツの第3戦（25日）や、デンバー・ナゲッツvsミネソタ・ティンバーウルブズの第4戦（26日）のパブリックビューイング（一部時差配信）が実施されることが発表された。

そして17日には、1853年創業のスイスの時計ブランドでNBA公式タイムキーパーであるTISSOTがイベントへの参加を発表。会場ではティソが提供するNBA公式ショットクロックや、バスケにまつわる時計を展示。さらに、豪華景品が当たるバスケットボールのショットクロックにちなんだ「24秒クイズ」など、バスケットボールの魅力を体感できるコンテンツを展開するという。

バスケットボールの最高峰であるNBAの舞台では、1秒で勝敗が変わる数々のドラマが生まれてきた。そのバスケットボールにまつわる“時間”を体感できるブースにも注目だ。

【画像】NBA公式タイムキーパーTISSOTのショットクロックなどが展示される





