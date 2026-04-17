シュッピンは後場に下げ幅を拡大している。この日、米ミリ・キャピタル・マネジメントによる株式保有比率が９．１４％から８．１１％に低下したことが明らかとなり、これに反応した売りが出ている。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は４月１０日。保有目的は「投資（ファンド及び投資一任契約に基づく顧客の資産の運用）」とともに、「状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」と記載し