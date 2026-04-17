すすぎ残しがないように、上から下へ順々に流していくのが基本。 はじめての手洗い洗車 子どもの頃は、とにかく泡で遊ぶのが楽しかった記憶。 はじめて洗車をした日のことを、覚えているでしょうか。もしかしたら、この記事を読んでいる方の中には、まだ洗車をしたことがなく、これから挑戦してみようと考えている方もいるかもしれません。私がはじめて洗車を体験したのは、おそらく幼稚園の頃のことです。休日に祖父や父が自