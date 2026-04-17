アクアラインが３日続落している。東京証券取引所が１６日付で、同社株を監理銘柄（審査中）に指定したことが嫌気されている。内部管理体制などが適切に整備されていないまたは適切に運用される見込みがなくなったと取引所が認める場合に該当するおそれがあると認められるためとしている。 出所：MINKABU PRESS