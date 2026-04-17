米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が１６日（日本時間１７日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者オカダ・カズチカ（３８）が次回ＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ」（５月２４日、米ニューヨーク）でＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）との防衛戦に臨むことが決定した。「ドン・キャリス・ファミリー」の同門ながら緊張関係が続いている２人は、１２日（同１３日）