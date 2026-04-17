トッテナムに所属するMFコナー・ギャラガーは今夏の移籍市場でチームを離れる可能性があるようだ。現在26歳のギャラガーは2024年夏にチェルシーからアトレティコ・マドリードへ移籍。スペインでは公式戦77試合に出場し7ゴール7アシストを記録したが、絶対的な存在になるには至らず、今年の1月にプレミアに復帰。4000万ユーロ（約74億円）でトッテナムに加入した。そんななか、英『Football Insider』によると、トッテナムは今夏ギ