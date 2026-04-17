インターネット上で知り合った男らと共謀し、女性の部屋に侵入して性的暴行を加えるなどした罪に問われている男の裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと東大阪市の相馬崇司被告（33）は、インターネットの掲示板で知り合った山下高志被告（44）、中国籍の李博倫（リハクリン）被告（23）と共謀して去年6月、大阪府内の集合住宅で20代の女性に包丁のようなものを突きつけて部屋に押し