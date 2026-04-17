BTSのJ-HOPEが、変わらぬ初心とステージに対する情熱をあらわにした。4月15日、J-HOPEは自身のインスタグラムを更新し、「PRACTICE!」というコメントとともに、練習風景を収めた写真を公開した。【写真】J-HOPE、日本でメンバーと100人前食べたものとは？公開された写真には、練習室にメンバー全員が集まり、鏡越しに自撮りをする微笑ましい光景が収められている。また、J-HOPEは、先月放送された米NBCの人気トークショー『ザ・ト