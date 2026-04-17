いよいよ東京公演！BTS、“メンバー集合”ショットにファン歓喜！「かかってこい」Vのコメントに期待最高潮

BTSのJ-HOPEが、変わらぬ初心とステージに対する情熱をあらわにした。

4月15日、J-HOPEは自身のインスタグラムを更新し、「PRACTICE!」というコメントとともに、練習風景を収めた写真を公開した。

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公開された写真には、練習室にメンバー全員が集まり、鏡越しに自撮りをする微笑ましい光景が収められている。

また、J-HOPEは、先月放送された米NBCの人気トークショー『ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン』に出演した際、圧巻のパフォーマンスの秘訣について「PRACTICE（練習）！」と断言した当時の映像もあわせて投稿し、注目を集めた。

この投稿に対し、メンバーのVは「練習、俺は歓迎だよ〜。かかってこい」とユーモアあふれるコメントを残し、今後の公演に対する圧倒的な自信を覗かせた。

（写真＝J-HOPE Instagram）

3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、完全体でのカムバックを成功させたBTSは、4月9日・11日・12日の3日間、韓国・高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムで「BTS WORLD TOUR ARIRANG」の華やかな幕開けを飾った。

本格的なグローバル活動に乗り出すBTSは、4月17日・18日の東京公演を皮切りに、北米、欧州、南米、アジアなど、世界34都市・85公演に及ぶ大規模ツアーを展開する予定だ。