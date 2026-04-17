ギタリストの布袋寅泰が１６日に自身のインスタグラムを更新。「大橋ジムに表敬訪問してきました。張り詰めた空気の中、モンスターの眼は燃えていました」と記し、４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）との２ショットを投稿した。井上は５月２日に東京ドームで元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）の挑戦を受ける。決戦を控え、写真の井上は腹筋の割れ目が浮き出て見えるほど引き締まった上