『風、薫る』（NHK総合）第15話では、小日向（藤原季節）に対する直美（上坂樹里）の反応に注目が集まった。 参考：多部未華子はなぜ“クセのある役”が似合うのか『風、薫る』で挑む一味違う歴史的偉人 小日向から突然交際を申し込まれた直美。驚きつつ、どこか予想どおりという表情であり、あっけなく奥様になれてしまうことに拍子抜けしているようである。「私なのに」とこぼしたところに内心の葛藤も垣間見えた。