ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組が17日、今季限りで現役引退することを発表した。SNSを更新し、表明。「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません」と記した。 ■「やり切ったという気持ち」 日本中に感動を与えたミラノ・コルティナ五輪から2カ月。未定としていた去就に関し、2人がついに決断を下した。連名で「この