中国商務部は4月16日の定例記者会見で、2025年に中国で新たに設立された科学研究と技術サービス分野の外資企業は前年比27．2％増の1万4000社だったと発表しました。商務部の何亜東報道官は「外資系研究開発センターは中国のイノベーション体系を構成する重要な一部であり、多くの多国籍企業の中国における製造拠点はいまやイノベーションの源泉へと進化していると述べました。また、外資系研究開発センターも、現地化からグローバ