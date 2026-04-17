安達優季容疑者（37）のものとみられる車が南丹警察署に移送 京都府南丹市の山林に男子児童の遺体が遺棄され、死体遺棄容疑で養父（37）が逮捕された事件。 【写真を見る】【速報】安達優季容疑者（37）の車を押収本格捜査へ男児遺体遺棄事件 17日午前、養父のものとみられる乗用車が南丹警察署に移送されました。 押収品として詳しく調べられるとみられます。 逮捕の父親遺体の遺棄について「1人でやった」という趣旨