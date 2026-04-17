高橋一生（45＝写真）主演の「リボーン〜最後のヒーロー〜」（テレビ朝日系＝火曜夜９時）が4月14日にスタートした。上層社会を突き進むIT社長が14年前の下町商店街の青年に転生、《人生をやり直す羽目になった男の再生〈リボーン〉の物語》（公式サイトから）の初回平均視聴率は世帯6.1％、個人3.3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。【もっと読む】高橋一生も飯豊まりえもドラマ主演ゲットで絶好調！ 快進撃夫妻の陰でくすぶ