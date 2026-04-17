「どこに家を買うべきか」で迷う共働き世帯は多い。そんな中、オープンハウスグループから「これから家を買いたい共働き子育て世帯が住みたい駅・路線ランキング2026 〜関東版〜」が発表された。人気駅の傾向から、今注目すべき“穴場駅”まで、リアルな選択基準が見えてきた。○調査対象は、5年以内に住宅購入を検討している共働き子育て世帯調査概要について解説する、株式会社オープンハウス・ディベロップメント 開発事業部 営