とんかつ業態「松のや」は4月22日15時から、「超厚切りロースかつ」の販売を開始する。看板メニュー「ロースかつ」が、重量2倍の“超厚切り”仕様で期間限定復活。熟成チルドポークの旨味を豪快に味わえる、圧倒的なボリューム感が特徴だ。販売は、一部店舗を除く全国の「松のや」で実施（※沖縄店舗を除く）。「超厚切りロースかつ」は、熟成チルドポークを使用し、特製の生パン粉でサクッと香ばしく揚げた一品。松のや自慢のロー