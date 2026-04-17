【重量2倍】松のや「超厚切りロースかつ」復活　980円から展開

とんかつ業態「松のや」は4月22日15時から、「超厚切りロースかつ」の販売を開始する。

看板メニュー「ロースかつ」が、重量2倍の“超厚切り”仕様で期間限定復活。熟成チルドポークの旨味を豪快に味わえる、圧倒的なボリューム感が特徴だ。

販売は、一部店舗を除く全国の「松のや」で実施（※沖縄店舗を除く）。

「超厚切りロースかつ」は、熟成チルドポークを使用し、特製の生パン粉でサクッと香ばしく揚げた一品。松のや自慢のロースかつをさらにパワーアップさせた商品となっている。

卓上の特製ソースをかけて、好みに合わせて味わえるのも魅力だ。

超厚切りロースかつ定食

■鬼おろしポン酢や盛合せ定食など多彩に展開

ラインアップは、「超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食」「超厚切り味噌ロースかつ定食」といった定番のトッピングメニューに加え、海老フライやささみかつとの盛合せ定食など、バラエティ豊かな構成とした。

【画像9点はこちら】松のや「超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食」「超厚切り味噌ロースかつ定食」など

■販売ラインアップ（すべて税込）

・超厚切りロースかつ定食（980円）

・超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食（1,080円）

・超厚切り味噌ロースかつ定食（1,080円）

・超厚切りロースかつ＆唐揚げ定食（1,280円）

・超厚切りロースかつ＆海老フライ1尾定食（1,280円）

・超厚切りロースかつ＆海老フライ2尾定食（1,520円）

・超厚切りロースかつ＆ささみかつ1本定食（1,260円）

・超厚切りロースかつ＆ささみかつ2本定食（1,420円）

・超厚切りロースかつ丼（980円）

・単品 超厚切りロースかつ（680円）

※店内・テイクアウトともに税込価格は同一

※テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要