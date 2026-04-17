元日本テレビ所属で現フリーの宮崎宣子アナウンサー（46）が14日、自身のインスタグラムを更新。「人生初の息子の4日間のお弁当記録」「#幼稚園」とつづり、長男（2）のための手作り弁当を紹介した。【写真】「愛情たっぷり」「おいしそう」息子への“人生初”の手作り弁当披露の宮崎宣子アナ5日の投稿で「保育園でお別れ会をしてもらいました」と伝えていた宮崎。この日の投稿では「#幼稚園」のハッシュタグを添え、新生活が