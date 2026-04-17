軽の常識を覆した「ウルトラスペース」の衝撃クルマに求められる価値が多様化するなかで、限られたサイズの中にどれだけ実用性を詰め込めるかは、いまも変わらず重要なテーマです。特に軽自動車の分野では、取り回しの良さと居住性を両立させるための工夫が各メーカーで続けられてきました。【画像】超カッコいい！ これが“背高すぎ”なダイハツ斬新「ちいさな“観音開き”ワゴン」です！（29枚）その流れの中で登場した一