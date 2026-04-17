軽の常識を覆した「ウルトラスペース」の衝撃

クルマに求められる価値が多様化するなかで、限られたサイズの中にどれだけ実用性を詰め込めるかは、いまも変わらず重要なテーマです。

特に軽自動車の分野では、取り回しの良さと居住性を両立させるための工夫が各メーカーで続けられてきました。

【画像】超カッコいい！ これが“背高すぎ”なダイハツ斬新「ちいさな“観音開き”ワゴン」です！（29枚）

その流れの中で登場した一台として、2013年の「第43回東京モーターショー」で初披露された「DECA DECA（デカデカ）」は、今振り返っても興味深い存在です。

このモデルが提示した最大のポイントは、「ウルトラスペース」と名付けられた広大な室内空間の実現でした。

軽自動車の規格内でありながら、従来の常識を超えるパッケージングを追求した点が特徴です。

全高は1850mmに設定され、室内高は1455mmと当時の軽自動車の中でもトップクラスの数値を記録しました。

この余裕ある高さは、同じく室内空間に定評のあるダイハツの主力車「タント」と比較しても際立っています。

タントの全高1755mm（4WDモデルは1775mm）に対して、デカデカは95mm高く設計されており、見た目だけでなく実用面でも差が感じられる仕上がりでした。

また、ボディサイズは軽自動車規格いっぱいの全長3395mm×全幅1475mmに収めながら、その内部を最大限に活用しています。

その結果、大人が車内で無理なく着替えができるほどのゆとりを確保し、アウトドアやレジャーといったシーンでの利便性を高めていました。

一方で、単に高さを追求するだけでは走行性能に悪影響が出る可能性があります。全高が高くなると重心も上がり、安定性が損なわれやすくなるためです。この課題に対しては、車体上部の軽量化というアプローチが取られました。

ルーフパネルの板厚を最適化し、外板の一部を樹脂化することで、重心より上に位置する部分の重量を抑制しています。

その結果、タントよりも全高が80mm高いにもかかわらず、重心の上昇は最小限に抑えられました。

さらに足回りにも手が加えられています。フロントアブソーバーロッドやリアアブソーバーのサイズを拡大することで剛性を向上させ、ウレタン製バンプスプリングやスタビライザーの採用によって、コーナリング時の車体の傾きを抑制しています。

これにより、背の高さを感じさせない安定した走りが実現されました。加えて、ダイハツ車として初めて空力フィンが導入され、空気の流れを整えることで直進安定性の向上にも寄与しています。

ドライバーの視界にも配慮が行き届いていました。アイポイントは1387mmに設定され、「ファインビジョン」と呼ばれる良好な見晴らしを実現しています。

着座した瞬間に視界の広さを実感できる設計は、日常の運転における安心感につながる要素です。

また、左側のドアには前後2枚を同時に開閉できる観音開き構造が採用され、開口部の上端は地上から1700mmと高く設定されています。これにより乗降性や荷物の出し入れがスムーズに行えるようになっていました。

室内空間の広さを支える要素として、荷室の工夫も見逃せません。「ミラクルラゲージ」と名付けられたラゲッジスペースには、約90Lのアンダートランクが備えられ、350ml缶24本入りのビールケースを2箱収納できる容量を確保しています。

また、高い室内高を活かしてベビーカーを折り畳まずに縦置きできる点も、実用性の高さを象徴しています。

リアシート背面にはスライドレバーが設けられ、荷室側からの操作も可能です。さらに、シートには撥水加工が施されたフルファブリック素材を使用し、背面には塩化ビニール加工を加えることで、汚れや水濡れにも対応しています。

加えて、インパネ周辺の収納にも工夫が凝らされていました。助手席前には容量6.6Lの大型トレイが配置され、一眼レフカメラやタブレット端末といった大きめのアイテムも収納可能です。

このように大小さまざまな収納を配置する「ポケッテリア」という発想は、日常使いの利便性を高める要素として評価されました。

※ ※ ※

多彩なアイデアを盛り込んだデカデカは、2009年にコンセプトが提示され、その後の改良を経て2014年11月に「ウェイク」として市販化されました。

近年では軽スーパーハイトワゴンの競争が激化し、各社がさらなる快適性や安全性を追求していますが、その原点のひとつとして、このモデルの存在は今も語る価値があると言えるでしょう。