PTAの役員決め。あの会場に漂う「誰がババを引くか」とでも言いたげな重苦しい空気は、何度経験しても胃が痛くなるものです。特にルールが不透明だったり、事前の説明と食い違っていたりすると、不信感はピークに達するでしょう。『PTAの役員決めで、ハッキリと自分の意見を言うママがいました』投稿者さんのお子さんはもうすぐ小学5年生。PTA役員決めで驚くべきことが判明しました。なんと事前説明にはなかった「5年生は免除特典