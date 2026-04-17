6月19日に公開されるマッツ・ミケルセン主演映画『さよなら、僕の英雄』の特報映像とティザービジュアル、場面写真が公開された。 参考：マッツ・ミケルセン×アナス・トマス・イェンセン『さよなら、僕の英雄』6月19日公開へ 本作は、『愛を耕すひと』の脚本などでも知られ、これまで数々の作品でミケルセンとタッグを組んできたアナス・トマス・イェンセンの監督6作目となるヒューマンドラマ。2025年の第82