4月18日と19日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第33節が開催される。 東地区7位の横浜ビー・コルセアーズは24勝29敗で黒星先行。しかし、現在は今シーズン最長となる4連勝中で、好調を維持したまま今節のホーム2連戦に臨む。 前節の水曜ゲームでは横浜BUNTAIでアルバルク東京を撃破。最大17点リードから猛追に遭うも、最後はこの試