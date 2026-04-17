消防などによりますときょう午前３時すぎ、山形県米沢市金池で高齢の男性がバイクにはねられました。 【画像】事故現場 バイクは現場を立ち去り、警察がひき逃げ事件として調べを進めています。 男性は会話ができる状態で、右足の痛みを訴えているほか、顔からの出血しているということです。 ■事故現場（画像）