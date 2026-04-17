「ダニング・クルーガー効果」をご存じでしょうか。あるテーマについて少し知識がある人は、自分を過大評価しやすいという効果のことです。 読者の多くは「長期・積立・分散投資」「NISA」「全世界型・S&P500」といった仕組み・制度・株価指数などを活用して投資をスタートしているでしょう。その行動力は素晴らしいですし、実際にこうした投資によって資産が増えている人もいらっしゃるでしょう。