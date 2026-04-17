福島牝馬ステークスの攻略POINT 【中山牝馬Ｓ組】近年は前走掲示板の馬が連続好走 21年は新潟施行だったが、福島に戻った22年以降、中山牝馬Ｓ組は前走５着以内のみが好走。 前走入着馬が複数の場合、25年に前走２着→当日②人気の⑫番枠が12着、前走５着→当日⑧人気の④番枠が３着というように、着順や人気に関わらず、枠順がより内の馬が好走している。 福島牝馬ステークス過去10年